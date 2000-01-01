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Как распознать тихий инфаркт, о котором вы не подозревали | Фото:05.11 20:40   MIGnews.com

Как распознать тихий инфаркт, о котором вы не подозревали

Миллионы людей даже не подозревают, что пережили так называемый тихий инфаркт (SMI), из-за чего они подвержены риску появления другого, более очевидного сердечного приступа, который, в свою очередь, может вызвать серьезные проблемы с сердцем и даже смерть.

О том, как можно распознать "тихий инфаркт", говориться в статье The New York Times.

Недавние исследования помогли определить, как часто встречается SMI и его долгосрочные последствия. Ученые утверждают, что важно сразу же распознать наличие тихого инфаркта, чтобы принять все необходимые меры.

Согласно исследованиям, факторы риска SMI являются стандартными: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.

Ученые поделили испытуемых на две категории: те, кто пережил "тихий инфаркт", и те, у кого его не было. После первых трех лет наблюдения различий между группами в показателях смертности не было – 3%, что значительно ниже уровня смертности среди тех, кто пережил обычный инфаркт – 9%.

Но со временем у пациентов с SMI начались резкие ухудшения со здоровьем. Через 10 лет после начала исследования половина участников с "тихим" сердечным приступом умерла. При чем, уровень смертности у женщин и мужчин был одинаковым.

По словам ученых, симптомы, на которые в первую очередь нужно обратить внимание при тихом сердечном приступе, следующие: боль в груди, изжога, тошнота, резкий скачок давления, внезапная одышка, утомляемость, отечность ног, плохая переносимость физических нагрузок.

"Люди с SMI не знали о своем заболевании и, по-видимому, не ограничивали свои физические нагрузки при появлении непризнанных симптомов", – сообщили авторы исследования из Университета Оулу в Финляндии, предположив, что непризнанный сердечный приступ может вызвать нарушение ритма и привести к внезапной смерти во время тренировки.

Ученые отметили, что симптомы могут быть выражены настолько слабо и продолжаться так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьезную проблему. Тем не менее, после SMI сердце начинает хуже работать, на самой мышце появляются рубцы. Учитывая тот факт, что многие пациенты не обращаются за медицинской помощью, у них возрастает риск повторного приступа.

Врачам диагностировать "тихий инфаркт" несложно: при помощи кардиограммы или УЗИ сердца, а также сделав анализ крови на присутствие специфического белка тропонина Т, который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы.


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