Израильская компания готовит прорыв в сфере борьбы с раком
Израильская компания Compugen, специализирующаяся на иммунотерапии, получила предварительные результаты клинического исследования антитела для лечения рака у пациентов с запущенными злокачественными опухолями.
По данным The Jerusalem Post, команда ученых ранее разработала инновационные вычислительные платформы для получения новых компонентов и дальнейшего производства первоклассных терапевтических средств для борьбы с болезнью.
"Основная цель этой части исследования состояла в том, чтобы проверить безопасность и переносимость COM701 (название антитела). Мы были так взволнованы, наблюдая за ранними сигналами противоопухолевой активности у всех, кто получал предварительное лечение", – рассказала президент и исполнительный директор Compugen доктор Анат Коэн-Даян.
В первой фазе исследования примут участие около 140 человек. Предварительные данные будут представлены в штате Мэриленд 8 ноября.
"Наша гипотеза заключается в том, что лекарство поможет пациентами, у которых диагностирован рак молочной железы, яичников, эндометрия (гинекология) и немелкоклеточный рак легких. Это не означает, что оно (антитело) не сработает против других видов рака, но мы расставили приоритеты, чтобы была наибольшая вероятность, что это сработает. Мы планируем проверить это предположение на следующем этапе испытания", – уточнила доктор.
Также Compugen объявила о доклинических результатах испытания еще одного антитела – COM902. "Мы считаем, что комбинированное лечение COM902 с COM701 может повысить клиническое влияние иммунотерапии", – добавила доктор.
Компания планирует начать первую фазу клинических испытаний в начале 2020 года с пациентами, для которых стандартные методы лечения до сих пор были неэффективными.