Как повысить гемоглобин без лекарств: простые способы
Существует пять способов, которые помогут повысить гемоглобин без лекарств во время употребления определенных продуктов или определенных процедур.
Как сообщает "Медикфорум", пониженный гемоглобин всегда сигнализирует о слабости, недостатке питания клеток организма, что сказывается на внешности и утомляемости. Потому важно обязательно проверять показатели каждый год и употреблять в пищу продукты, богатые железом.
Так, зеленая гречка является именно такой пищей. Крупа не подвергается термической обработке, содержит суточную норму железа. Лучше всего ее проращивать и добавлять в смузи или йогурты на завтрак.
Семена конопли богаты белком, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Помимо повышения гемоглобина, регулярное потребление этого продукта предотвращает развитие онкологических заболеваний, препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей.
Сушеная крапива – еще один продукт, который поможет поднять гемоглобин. Это растение хорошо чистит кровь. Специалисты рекомендуют принимать смолотую в порошок крапиву по чайной ложке, запивая холодной водой.
Перга повышает иммунитет, ускоряет процесс обновления крови и улучшает обмен веществ. Для поднятия гемоглобина – съедать по 2-3 крупинки 2 раза в день.
И последний способ – проводить антипаразитарную чистку организма. По словам специалистов, наличие паразитов может вызывать снижение уровня железа в крови.