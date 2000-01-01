05.10 09:06 MIGnews.com

Как повысить гемоглобин без лекарств: простые способы

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Существует пять способов, которые помогут повысить гемоглобин без лекарств во время употребления определенных продуктов или определенных процедур.Как сообщает "Медикфорум", пониженный гемоглобин всегда сигнализирует о слабости, недостатке питания клеток организма, что сказывается на внешности и утомляемости. Потому важно обязательно проверять показатели каждый год и употреблять в пищу продукты, богатые железом.Так, зеленая гречка является именно такой пищей. Крупа не подвергается термической обработке, содержит суточную норму железа. Лучше всего ее проращивать и добавлять в смузи или йогурты на завтрак.Семена конопли богаты белком, в котором есть все незаменимые аминокислоты. Помимо повышения гемоглобина, регулярное потребление этого продукта предотвращает развитие онкологических заболеваний, препятствует развитию заболеваний печени и желчевыводящих путей.Сушеная крапива – еще один продукт, который поможет поднять гемоглобин. Это растение хорошо чистит кровь. Специалисты рекомендуют принимать смолотую в порошок крапиву по чайной ложке, запивая холодной водой.Перга повышает иммунитет, ускоряет процесс обновления крови и улучшает обмен веществ. Для поднятия гемоглобина – съедать по 2-3 крупинки 2 раза в день.И последний способ – проводить антипаразитарную чистку организма. По словам специалистов, наличие паразитов может вызывать снижение уровня железа в крови.