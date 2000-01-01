05.10 21:27 MIGnews.com

Эндокринологи назвали первые признаки диабета

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Каждому человеку необходимо тщательно контролировать количество потребляемого сахара, поскольку его переизбыток может спровоцировать серьезные заболевания, в том числе и диабет.Эндокринологи назвали несколько признаков, которые свидетельствуют о повышении уровня глюкозы в крови.Первым признаком того, что у человека повышен уровень сахара – постоянное чувство усталости и упадка сил вне зависимости от того, какая была нагрузка. Еще одним признаком является частое и порой непреодолимое чувство голода, даже в ситуациях, когда человек недавно ел.Кроме того, одним из самых распространенных знаков того, что в крови скопился избыток глюкозы –это постоянная жажда и, как следствие, частое мочеиспускание. Также одним из симптомов может быть ухудшение зрения: картинка становится менее четкой, силуэт может размываться.Свидетельствует о вышеупомянутой проблеме и эмоциональная нестабильность, что выливается в частые нервотрепки, а также срывы по малейшим пустякам. Не редкостью также является и появление на коже таких прыщей и угревой сыпи. Также очевидными становятся и проблемы с работой органов желудочно-кишечного тракта.