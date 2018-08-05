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Ученые рассказали, какие продукты самые полезные | Фото:06.08 01:30   MIGnews.com

Ученые рассказали, какие продукты самые полезные

Ученые и диетологи составили список самых здоровых продуктов питания, которые они назвали лучшими "суперфудами" и которое нужно есть как можно больше.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Columbus Dispatch со ссылкой на институт общественного здравоохранения США.

В список вошло 25 продуктов.

Отметим, что первое место в рейтинге занимает богатая клетчаткой, калием и витаминами капуста и ее разновидности (пекинская, цветная, брюссельская, кольраби).

Также в список попали малина с витаминами А и С, тыква с калием и железом, брокколи, руккола, зеленый салат и многие другие.

В результате исследования было обнаружено, что морковь, арбуз, виноград, персики и абрикосы содержат большое количество бета-каротина, способствуют усиленной выработке меланина, и снижают негативное воздействие солнечных лучей. Помимо этого, данные продукты нормализуют водный баланс всего организма и сохраняют бронзовый цвет кожи в течение длительного периода времени.

Диетологи также рекомендуют перед тем, как отправиться на пляж, съесть пучок шпината, брокколи, рыбу или морепродукты, которые способствуют приобретению ровного бронзового оттенка кожи.

Однако специалисты советуют в меньших количествах употреблять алкоголь, цитрусовые, кофе, кукурузу, шоколад и какао.

По их словам, данные продукты питания уменьшают выработку меланина, что негативно сказывается на качестве загара. Исключением являются апельсины и манго, которые содержат много бета-каротина.


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