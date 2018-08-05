Ученые рассказали, какие продукты самые полезные

Ученые и диетологи составили список самых здоровых продуктов питания, которые они назвали лучшими "суперфудами" и которое нужно есть как можно больше.
Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Columbus Dispatch со ссылкой на институт общественного здравоохранения США.
В список вошло 25 продуктов.
Отметим, что первое место в рейтинге занимает богатая клетчаткой, калием и витаминами капуста и ее разновидности (пекинская, цветная, брюссельская, кольраби).
Также в список попали малина с витаминами А и С, тыква с калием и железом, брокколи, руккола, зеленый салат и многие другие.
В результате исследования было обнаружено, что морковь, арбуз, виноград, персики и абрикосы содержат большое количество бета-каротина, способствуют усиленной выработке меланина, и снижают негативное воздействие солнечных лучей. Помимо этого, данные продукты нормализуют водный баланс всего организма и сохраняют бронзовый цвет кожи в течение длительного периода времени.
Диетологи также рекомендуют перед тем, как отправиться на пляж, съесть пучок шпината, брокколи, рыбу или морепродукты, которые способствуют приобретению ровного бронзового оттенка кожи.
Однако специалисты советуют в меньших количествах употреблять алкоголь, цитрусовые, кофе, кукурузу, шоколад и какао.
По их словам, данные продукты питания уменьшают выработку меланина, что негативно сказывается на качестве загара. Исключением являются апельсины и манго, которые содержат много бета-каротина.