05.07 17:13 MIGnews.com

Доктор Майк оказал помощь аллергику на израильском рейсе

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Известный врач Михаил Варшавский оказал экстренную помощь участнику бесплатной поездки в Израиль для юных евреев на борту самолета, летевшего в Израиль, всеми силами спасая жизнь пациенту. Инцидент произошел на прошлой неделе примерно спустя два часа после взлета.Варшавский, который является евреем и также известен как Доктор Майк, оказал помощь при острой аллергической реакции 26-летнему пациенту после того, как бортпроводники спросили, есть ли на борту врач. Он наблюдал за состоянием пациента, пока самолет не приземлился.10 лет назад Варшавский сам участвовал в программе восстановления связей с родиной евреев диаспоры Таглит Израиль.