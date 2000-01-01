05.07 14:52 MIGnews.com

Конфетные сигареты приводят к табакозависимости?

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Второй этап нового израильского запрета на табачный маркетинг вступит в силу 8 июля. Этот этап включает новый список положений, направленных на предотвращение агрессивной пропаганды табачных изделий среди населения.Израильская ассоциация по борьбе с раком (ICA) заявила, что это важный шаг в борьбе с курением, поскольку он запрещает рекламу и ограничивает продажу табачных изделий.Закон включает положение, запрещающее производство и употребление табачной жевательной резинки, конфетных сигарет. Известно, что эти продукты способствуют курению среди подростков.По данным ассоциации, жевательной резинка и конфетные сигареты продавались десятилетиями, из-за чего молодое поколение считает сигареты чем-то “допустимым и престижным”. Многочисленные научные исследования показывают, что дети, потребляющие эти продукты, более склонны к курению сигарет в подростковые годы и будучи взрослыми.Официальные документы США показали не только то, что лидеры табачной промышленности рассматривают сладости как эффективное средство рекламы и потребления, но также и то, что они тесно сотрудничали с производителями конфетных сигарет и заставляли их молчать о потенциальном ущербе, который наносят эти продукты.Исследование Рочестерского университета также показало, что некоторые табачные компании разрешили производителям конфет использовать оригинальные логотипы на конфетных пачках сигарет. Это делалось с целью побудить подростков рассматривать сигареты как законный продукт. Согласно исследованию, зависимость от табака и никотина может сократить продолжительность жизни на 10 лет.“Каждый день курение в Израиле приводит к смерти и заболеваемости во многих семьях в результате рака легких, горла, печени, поджелудочной железы, толстой кишки, рака шейки матки и многих других заболеваний”, – сказала Мири Зив, заместитель председателя ICA.