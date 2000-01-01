05.07 22:03 MIGnews.com

Парализованные руки можно восстановить

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Как сообщает The Guardian, Наташа ван Зил, хирург из Мельбурна, возглавляет исследовательскую программу, которая вернула к полноценной жизни некоторых людей. Она сказала, что пациенты, которые были парализованы в результате спортивных или дорожно-транспортных происшествий, получили возможность использовать свои руки, разгибать их в локтях.“Разгибание локтя позволяет вам лучше толкать инвалидную коляску, помогает вам садиться в автомобиль и выходить из него, тянуться и что-то делать в пространстве перед собой, пожимать кому-то руку”.Команда из Austin Health в Мельбурне (Австралия), прибегает к комбинации транспозиций сухожилий, которые способствуют усилению мышц, и транспозиций нервов, которые повышает ловкость. О результатах их работы с 13 пациентами сообщается в медицинском журнале Lancet.Ван Зил надеется, что они упростят жизнь тысячям людей, которые становятся тетраплегическими (также известными как квадриплегические), теряя функцию всех четырех конечностей.По ее словам, переносы нерва не новы, но они не были успешными при повреждениях спинного мозга. Ван Зил использовала трансплантации нервов при повреждениях плечевого сплетения, когда нервы шеи и плеч были вырваны из спинного мозга, и удивилась, почему ранее не пытались восстановить их у пациентов, которые были парализованы. В 2014 году она и ее команда разработали трансплантацию тройничного нерва.Нервы были взяты с плеч и пересажены в парализованные мышцы на руке. То есть они обогнули травмированное место и были подключены обратно к спинному мозгу. У десяти пациентов нервы были перенесены на одну руку, а трансплантация сухожилия была проведена на другую. Четыре трансплантации нерва у трех пациентов не увенчались успехом, но команда утверждает, что в качестве запасного варианта будет доступна пересадка сухожилия.Спустя 2 года после операции у пациентов значительно улучшились функции их рук. Они могут сжимать кисти и брать предметы. Одним словом – выполнять большинство задач в повседневной жизни.