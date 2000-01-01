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Антибиотики станут `персонализированными` 05.07 11:28   MIGnews.com

Прорыв в Технионе: антибиотики станут персонализированными

Исследователи из Техниона и Maccabi Healthcare Services разработали новую технологию, которая позволит адаптировать антибиотики под индивидуальные потребности пациентов, снижая риск того, что лечение пойдет насмарку из-за стойких штаммов.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine на этой неделе и было результатом сотрудничества профессора Варды Шалев, который является главой Kahn-Sagol-Maccabi, Научно-исследовательского и инновационного института, а также исследователей из Техниона – профессора Роя Кишони и доктора Идана Елина.

Одной из проблем, стоящих перед современной медициной, является борьба с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. По оценкам, от 3000 до 5000 израильтян ежегодно умирают в больницах после заражения устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Злоупотребление антибиотиками также может привести к появлению у бактерий новой устойчивости к антибиотикам и потере их эффективности. Одним из способов предотвращения развития резистентных бактерий является сокращение повторного использования антибиотиков в медицинских процедурах. По словам исследователей, инфекции, вызванные чрезмерным употреблением антибиотиков, могут не только развить резистентность, но и стать “смертельными”.

“Теперь стало возможным путем вычислений прогнозировать уровень бактериальной устойчивости к бактериям, вызывающим инфекцию, – сказал Елин. – Это делается путем соизмерения демографических данных, включая возраст, пол, беременность... с уровнями резистентности, [которые] определяются по бакпосеву мочи пациента, а также в соответствии с историей покупок лекарств”.

Этот уникальный прорыв в израильской медицине также предоставит возможность для дополнительного использования искусственного интеллекта в медицинских областях.


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