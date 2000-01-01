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Утверждено назначение нового гендиректора минздрава | Фото: пресс-секретарь больницы Барзилай05.06 10:16   MIGnews.com

Утверждено назначение нового гендиректора минздрава

Комиссия по гражданской службе одобрила назначение нынешнего гендиректора больницы "Барзилай", профессора Хези Леви на должность генерального директора министерства здравоохранения.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 5 июня, передают израильские СМИ.

Леви заменит Моше Бар Симана-Това, который занимал пост гендиректора минздрава с 2015 года.

"В непростое время, когда мы готовимся встретить во всеоружии вторую волну пандемии коронавируса, а проблемы здравоохранения стали главными на общественной повестке дня, профессор Хези Леви является наиболее подходящей кандидатурой на эту должность", – говорил глава минздрава Юли Эдельштейн, выдвигая кандидатуру.

Хези Леви родился в 1955 году и начал свою медицинскую карьеру в армии в качестве санитара во время Войны Судного дня. Он активно участвовал в гуманитарных миссиях ЦАХАЛа в Турции, Кении, Македонии и Руанде, был одним из основателей отдельной хирургической службы в израильской армии.

В 2018 году министр здравоохранения Яаков Лицман удостоил его знака отличия "За дело жизни".

Фото: пресс-секретарь больницы Барзилай / пресс-служба минздрава


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