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Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера 06.06 00:10   MIGnews.com

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета, исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.

Сами по себе бактерии из ротовой полости не могут вызвать болезнь Альцгеймера, однако если в организме есть предпосылки для развития этого нейродегенеративного заболевания, то бактерии серьезно повышают риски. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.

Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.


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