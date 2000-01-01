Медицинская страховка для всех: просто, быстро, надежно
Надежная медицинская страховка – это один из основных факторов, определяющих качество жизни и дающих уверенность в завтрашнем дне. Граждане Израиля, постоянно проживающие в стране, обычно приписаны к одной из больничных касс, что позволяет им пользоваться услугами израильской медицины, по праву считающейся одной из лучших в мире. Сложнее дело обстоит с теми, кто, имея израильское гражданство, большую часть времени учится или работает в другой стране. Проблемы с медицинской страховкой зачастую возникают и у новых репатриантов, получивших гражданство, но не живущих в Израиле на постоянной основе (и поэтому теряющих статус резидента), а также у усыновленных детей или других членов семей граждан Израиля, которые по той или иной причине пока что не получили статус резидента.
Как же нерезидентам Израиля не остаться без медицинской помощи и не разориться на частных клиниках? Решить проблемы, связанные с медицинской страховкой, помогут специалисты компании BMC, прекрасно знакомые со всеми нюансами израильского законодательства и рынка медицинского страхования. Сотрудники компании подберут для вас оптимальную и подходящую именно вам частную страховку, которая позволит вам получать полноценное медицинское обслуживание – включая посещение врача, анализы, обследования, лечение и т.д. Что немаловажно, вам не придется преодолевать бюрократические препоны, ходить по инстанциям, сидеть в очередях и т.п. Для оформления страховки от вас всего лишь потребуется заполнить специальную анкету, в которой нужно будет указать имеющиеся проблемы со здоровьем. Подобный страховой полис обойдется вам чуть дороже обычного, однако согласитесь, что душевное спокойствие и уверенность в будущем того стоят! Не забудьте только позаботиться об этом, пока у вас существует статус резидента и вам полагается государственное медицинское страхование.
Компания BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. Один из совладельцев компании, Александр Водовоз, имеет вторую степень по экономике и финансам Тель-авивского университета и работает в этой области уже 18 лет. До BMC он занимал ответственные должности в банке "Апоалим". Эрик Штайнгаус, обладатель первой степени по промышленной инженерии и менеджменту, и Михаэль Горель, специалист компании по ипотечному кредитованию, имеют также лицензии страховых и пенсионно-финансовых агентов. Более 12 лет они занимаются страхованием и консультированием по возврату налогов.
За годы своей деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.