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ТАУ отрыл новый метод обнаружения и отсрочки Паркинсона | Фото: AFP05.06 14:41   MIGnews.com

В Израиле разработан новый метод отсрочки Паркинсона

Новое исследование, проведенное группой ученых из Тель-Авивского университета, может значительно задержать прогрессирование болезни Паркинсона.

В частности, исследователи представили новый метод обнаружения агрегации белка альфа-синуклеина, признака нейродегенеративного расстройства, которое вызывает изнурительное снижение двигательных и немоторных функций пациента. Хотя существуют методы лечения для облегчения некоторых симптомов заболевания, полного лечения заболевания не существует.

Исследователи разработали новый метод отслеживания ранних стадий агрегации альфа-синуклеина с помощью микроскопии сверхразрешения и расширенного анализа, объяснил профессор Ури Эшери, соавтор исследования и руководитель Школы неврологии Сагол при ТАУ и факультета естественных наук ТАУ Джордж С. Уайза.

«Вместе с нашими сотрудниками из Кембриджского университета, которые разработали специальную модель мыши для болезни Паркинсона, мы смогли обнаружить различные стадии агрегации этого белка», - сказал он. «Мы коррелировали агрегацию с ухудшающейся потерей нейронной активности и дефицитом в поведении мышей».

Что же дальше? Bar-On говорит, что команда в настоящее время работает над внедрением методов минимально инвазивным способом с пациентами с болезнью Паркинсона.


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