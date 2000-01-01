05.06 18:24 MIGnews.com

Двойной провал Израиля: курят больше, доходов меньше

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Израиль отличается не в лучшую сторону не только дороговизной жизни или бюрократией: успехами в борьбе с курением у нас тоже не могут похвастаться. Согласно отчету министерства здравоохранения, опубликованному в четверг (1 июня), доля курильщиков среди взрослых израильтян составляет 22,5%, среди мужчин курят 31,1%, среди женщин 15,8%.В 2016 году, к примеру, правительством не было принято никаких мер для того, чтобы сократить долю курящих, но производители табака не дремали и вложили более 60 миллионов шекелей в продвижение своей продукции. Как показывает практика, в борьбе с курение у правительства нет четкой линии, в результате чего с одной стороны растет количество курильщиков, а с другой стороны государственная казна недополучает средства от продажи табачных изделий.Согласно существующим оценкам, акцизы на табак пополнили казну государства в 2016 году почти на 6,03 миллиарда шекелей, из них почти 5,4 миллиарда шекелей являются акцизами на импортную продукцию и 570 миллионов на местную. К этой сумме следует прибавить около 310 миллионов шекелей налога на приобретение израильтянами табака для самокруток и различных «экзотических» табачных изделий, таких как табак для кальяна, сигары и тому подобное. В 2016 году в Израиль было импортировано около 280 миллионов пачек сигарет и еще около 30 миллионов произведено на местных фабриках.Разница в налогах между сигаретами и табаком для самокруток заставило многих курильщиков перейти на самокрутки вместо того, чтобы взвесить прекращение курение. Такое положение доказывает полную несостоятельность попыток использования налоговой политики как инструмента борьбы с курением. Несколько месяцев назад Управление по борьбе с курением опубликовало отчет, из которого следует, что резкий рост спроса на табак для самокруток стал причиной того, что в 2016 году — впервые с 2011 года — увеличился уровень потребления табачных изделий. Согласно полученным из Налогового управления данным, в течение последних пяти лет сократилось количество импортируемых в Израиль пачек сигарет, но открытие курильщиками дешевого табака для самокруток полностью нивелировало это достижение. В 2013 году, по следам повышения налогов на сигареты, произошел прорыв в потреблении табака для самокруток и многие компании по производству табачных изделий начали импортировать в Израиль табак и продавать его наравне с сигаретами. Даже по приблизительным подсчетам, самокрутка с табаком Марлборо (самая продаваемая марка в Израиле) обходится примерно в шекель, в то время как сигарета той же марки стоит 1,75 шекеля, то есть на 75 агорот дороже.В 2013 году государство недополучило налогов почти на 130 миллионов шекелей, в 2014 убыток составил уже почти 250 миллионов шекелей, в 2015 году он разросся до почти 300 миллионов шекелей. За 2016 год пока что нет данных, но можно предположить, что ущерб казне уже давно превысил отметку в миллиард шекелей.Ну и конечно не стоит забывать, что общий ущерб от курения экономике Израиля оценивается в почти 12,85 миллиарда шекелей в год или 1,49% от ВВП.