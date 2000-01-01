Хирурги вырезали пациентке 60-килограммовую опухоль

Американские врачи из города Дэнбери, штат Коннектикут, удалили одной из пациенток невероятно огромную опухоль. Как сообщили на сайте городского госпиталя, вес новообразования достиг 60 килограммов.
Опухоль доктора обнаружили у нее после того, как 38-летняя пациентка обратилась с жалобами на резкий набор веса – до 4,5 кг в неделю. Из-за давления, которое опухоль начала оказывать на ее внутренние органы, женщина могла полноценно есть и двигаться, поэтому была вынуждена пользоваться инвалидным креслом.
Определив у нее доброкачественную опухоль, команда из 25 врачей несколько недель разрабатывали план операции. Главной проблемой была возможность повреждения кровеносных сосудов.
Несмотря на риски, в результате 5-часовой операции опухоль была удалена. Спустя две недели в больнице, пациентка вернулась домой и сейчас идет на поправку.