06.05 05:23 MIGnews.com

Хирурги вырезали пациентке 60-килограммовую опухоль

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Американские врачи из города Дэнбери, штат Коннектикут, удалили одной из пациенток невероятно огромную опухоль. Как сообщили на сайте городского госпиталя, вес новообразования достиг 60 килограммов.Опухоль доктора обнаружили у нее после того, как 38-летняя пациентка обратилась с жалобами на резкий набор веса – до 4,5 кг в неделю. Из-за давления, которое опухоль начала оказывать на ее внутренние органы, женщина могла полноценно есть и двигаться, поэтому была вынуждена пользоваться инвалидным креслом.Определив у нее доброкачественную опухоль, команда из 25 врачей несколько недель разрабатывали план операции. Главной проблемой была возможность повреждения кровеносных сосудов.Несмотря на риски, в результате 5-часовой операции опухоль была удалена. Спустя две недели в больнице, пациентка вернулась домой и сейчас идет на поправку.