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В Ухане умер мужчина, `излечившийся` от коронавируса 05.03 12:22   MIGnews.com

В Ухане умер мужчина, "излечившийся" от коронавируса

36-летний мужчина из Уханя умер от дыхательной недостаточности после того как "излечился" от коронавируса.

Пациент скончался спустя 5 дней после выписки из больницы. По словам жены умершего, её муж начал плохо себя чувствовать на второй день после выписки.
Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Еще через несколько дней состояние больного ухудшилось и его госпитализировали. В больнице он скончался в тот же день.

В свидетельстве о его смерти указано, что непосредственной причиной были осложнения от COVID-19. Смерть мужчины была вызвана дыхательной недостаточностью и отказом легких.


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