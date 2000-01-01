ВОЗ: наличные деньги могут распространять коронавирус
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям мыть руки и по возможности не использовать наличку, т. к. купюры могут распространять коронавирус.
В организации советуют использовать для расчета карты, смартфоны поскольку коронавирус (Covid-19) может находиться на бумажных деньгах в течение нескольких дней.
Банк Англии признал, что наличные могут нести бактерии или вирусы, и призывает людей регулярно мыть руки.
В феврале Китай и Корея начали дезинфекцию и изоляцию использованных банкнот в рамках своих усилий по прекращению распространения вируса. Для стерилизации использовали ультрафиолетовое излучение или высокие температуры, после запечатали их на 14 дней, прежде чем выпускать обратно в обращение, пишет Fox.
Неизвестно, как долго коронавирус может выживать вне человеческого тела, но считается, что на неодушевленных предметах вирус может сохранятся до девяти дней при комнатной температуре.