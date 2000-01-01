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Китайские ученые: у коронавируса есть второй штамм | Фото:05.03 09:15   MIGnews.com

У коронавируса есть второй, более опасный штамм

У смертоносного коронавируса, эпидемия которого бушует уже в нескольких странах по всему миру, развился новый штамм, который, однако, является менее агрессивным, нежели первоначальный.

К такому выводу пришли исследователи Пекинского университета и Института Пастера в Шанхае при Китайской академии наук предупредили.

Стоит правда отметить, что медики предупредили об ограниченности данных, которые они для уточнения результатов нужно еще проделать немало работы. По предварительным данным, более агрессивный штаммом коронавируса заразились около 70% пациентов, чьи истории болезни изучались экспертами, тогда как в остальных 30% люди инфицировались менее агрессивным типом.

Кроме того, активность более агрессивного штамма коронавируса резко упала с начала января.

Эксперты, непосредственно не участвовавшие в исследовании, считают его результаты интересными, однако предостерегают от преждевременных выводов, основанных лишь на предварительном исследовании.


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