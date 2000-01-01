Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе
Министерство здравоохранения Израиля разработало мобильное приложение для информирования населения о коронавирусе COVID-19 и его распространении на территории страны.
Презентация программы состоялась в среду, 4 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel.
Приложение, получившее название CoronApp, уже доступно в онлайн-магазинах Android и Apple. Оно содержит последнюю информацию о принципах общественной безопасности во время эпидемии, новые объявления Минздрава о введенных ограничениях, возможность подать заявку на отправку себя на карантин, информация о местах, недавно посещенных зараженными людьми до помещения их на карантин. Кроме того, пользователь сможет уточнить непонятную информацию у чиновников.
Меню программы – англоязычное, однако внутреннее его наполнение – на иврите.
"На сегодняшний день такие инструменты стали неотъемлемой частью кампании по противостоянию вспышке инфекции в Израиле", - заявила директор департамента цифрового здравоохранения при Минздраве Эсти Шелли.