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Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе | Фото:05.03 09:47   MIGnews.com

Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе

Министерство здравоохранения Израиля разработало мобильное приложение для информирования населения о коронавирусе COVID-19 и его распространении на территории страны.

Презентация программы состоялась в среду, 4 марта, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Приложение, получившее название CoronApp, уже доступно в онлайн-магазинах Android и Apple. Оно содержит последнюю информацию о принципах общественной безопасности во время эпидемии, новые объявления Минздрава о введенных ограничениях, возможность подать заявку на отправку себя на карантин, информация о местах, недавно посещенных зараженными людьми до помещения их на карантин. Кроме того, пользователь сможет уточнить непонятную информацию у чиновников.

Меню программы – англоязычное, однако внутреннее его наполнение – на иврите.

"На сегодняшний день такие инструменты стали неотъемлемой частью кампании по противостоянию вспышке инфекции в Израиле", - заявила директор департамента цифрового здравоохранения при Минздраве Эсти Шелли.


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