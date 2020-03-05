Коронавирус: власти Ирана занижают количество погибших
В результате вспышки коронавируса, в иранском городе Кум растет число умерших. Если власти не объявят карантин, Иран может занять первое место в мире по количеству жертв эпидемии.
"Трупы, которые накапливаются в Куме, и беспомощность жителей Рашта свидетельствуют о том, что население не было своевременно предупреждено об эпидемии коронавируса", - заявил иранский депутат Абдолкарим Хоссейнзаде. Об этом сообщает издание AlArabia.
"Вы не делали карантинных городов, но теперь, когда мы находимся на пике вспышки, необходимо, по крайней мере, сделать домашний карантин обязательным в Куме и Раште, чтобы мы не становились мировыми рекордсменами по числу смертей из-за коронавируса", - добавил он.
Ряд иранских чиновников оспаривают официальные данные о коронавирусе в Иране и критикуют действия правительства по борьбе со вспышкой.
Когда официальное число погибших от вируса по всей стране составляло 12 человек, депутат от Кума заявлял, что только в его городе от коронавируса умерли 50 человек.