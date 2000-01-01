Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











МВФ даст денег странам, пострадавшим от коронавируса | Фото:06.03 02:12   MIGnews.com

МВФ даст денег странам, пострадавшим от коронавируса

Международный валютный фонд выделит 50 миллиардов долларов на поддержку государств, пострадавших от эпидемии смертоносного коронавируса.

Соответствующее решение принял совет директоров МВФ, передает пресс-служба Фонда.

"МВФ выделяет деньги на противостояние эпидемии странам с низкими и средними доходами населения и слабой системой здравоохранения ", - сообщил в Фонде.

Такая мера связана с аномально быстрым распространением инфекции, уже поразившей граждан более 70 стран. По данным МВФ, эпидемия нивелировала потенциальный экономический рост в 2020 году, а также замедлило глобальный роста промышленного производства до низшего уровня со времен финансового кризиса 2008 года.

Стоит отметить, что за сутки число погибших от смертоносной хвори выросло до 3284 человек, что на 83 случая больше, чем днем ранее.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:29
Известную киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
00:32
В Австралии скупают туалетную бумагу из-за коронавируса
23:40
Жители Южной Кореи не смогут попасть в Австралию
23:22
Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд
22:52
В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику
22:30
РФ наращивает военную мощь в Сирии
22:22
Турция разместит спецназ у сухопутной границы с Грецией
22:10
Количество туристов в Чернобыле продолжает увеличиваться
21:49
Коронавирус: в Украине госпитализировали еще двух человек
21:28
Минздрав: Маккаби могут посадить на карантин принудительно
21:07
В Иране объявили коронавирус биологическим оружием
20:52
В украинском СНБО назвали свою версию вспышки коронавируса
20:50
Арабы: На первых выборах - 10 мандатов, на четвертых -18!
20:37
Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 17
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus