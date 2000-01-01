06.03 02:12 MIGnews.com

МВФ даст денег странам, пострадавшим от коронавируса

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Международный валютный фонд выделит 50 миллиардов долларов на поддержку государств, пострадавших от эпидемии смертоносного коронавируса.Соответствующее решение принял совет директоров МВФ, передает пресс-служба Фонда."МВФ выделяет деньги на противостояние эпидемии странам с низкими и средними доходами населения и слабой системой здравоохранения ", - сообщил в Фонде.Такая мера связана с аномально быстрым распространением инфекции, уже поразившей граждан более 70 стран. По данным МВФ, эпидемия нивелировала потенциальный экономический рост в 2020 году, а также замедлило глобальный роста промышленного производства до низшего уровня со времен финансового кризиса 2008 года.Стоит отметить, что за сутки число погибших от смертоносной хвори выросло до 3284 человек, что на 83 случая больше, чем днем ранее.