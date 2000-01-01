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В СНБО назвали свою версию вспышки коронавируса 05.03 20:52   MIGnews.com

В украинском СНБО назвали свою версию вспышки коронавируса

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что массовое распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло в результате утечки в секретной лаборатории F-4, которая находится в Ухане.

"В Китае уже за 80 000 заразившихся. Там есть город, откуда оно все пошло - это Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных…, что - это животные, змеи. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла эта утечка", - сказал он в ходе интервью Украинскому радио.

Также Данилов добавил, что "это проблема китайской стороны, и они это понимают".

"Поэтому они предпринимали мощные меры по локализации вируса. Они закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит", - заявил секретарь СНБО.


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