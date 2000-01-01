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Минздрав о коронавирусе: не верьте в фейки | Фото:05.03 16:13   MIGnews.com

Минздрав о коронавирусе: не верьте в фейки

В социальных сетях массово распространяются ложные сообщения о неизбежном экономическом крахе Израиля якобы вследствие массовой остановки предприятий из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление пресс-службы министерства здравоохранения Израиля

В ведомстве подчеркнули, что официальная информация сразу же публикуется официальными источниками, откуда ее и следует получать. Кроме того, чиновники призвали граждан страны не поддаваться панике и продолжать работу в обычном режиме.


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