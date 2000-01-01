Минздрав о коронавирусе: не верьте в фейки

В социальных сетях массово распространяются ложные сообщения о неизбежном экономическом крахе Израиля якобы вследствие массовой остановки предприятий из-за эпидемии коронавируса.
Об этом в четверг, 5 марта, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление пресс-службы министерства здравоохранения Израиля
В ведомстве подчеркнули, что официальная информация сразу же публикуется официальными источниками, откуда ее и следует получать. Кроме того, чиновники призвали граждан страны не поддаваться панике и продолжать работу в обычном режиме.