В Израиле декриминализовали курение марихуаны

В воскресенье, 5 марта, израильское правительство одобрило предложение министра общественной безопасности Гилада Эрдана частично декриминализовать курение марихуаны в общественных местах.
Напомним, что теперь тех, кто будет пойман за курением каннабиса в общественном месте впервые, будет ждать не уголовное дело, а штраф в размере 1000 шекелей. За рецидив штраф будет удвоен, а совершивший это нарушение в третий раз должен будет пройти реабилитацию либо же сдать свои водительские права или права на владение оружием. И лишь за четвертый такой проступок нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
"Это важный шаг на пути к реализации новой политики в пользу образования, а не криминализации", - так прокомментировал министр Эрдан принятие его инициативы на сегодняшнем заседании правительства.
Как уже сообщалось, деньги от штрафов будут направлены на финансирование антинаркотического образования и лечения наркомании.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал принятие данного решения и подчеркнул как его важность, так и необходимость осуществлять его с осторожностью.
"Данный вопрос прорабатывался командой экспертов. Безусловно, он должен быть осуществляться осторожно и контролируемо. С одной стороны, мы открыты для будущего. Но с другой, мы осознаем опасности, между которыми нам придется балансировать", - заявил глава правительства министрам.