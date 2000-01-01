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В Израиле декриминализовали курение марихуаны на публике | Фото: Thinkstock05.03 15:38   MIGnews.com

В Израиле декриминализовали курение марихуаны

В воскресенье, 5 марта, израильское правительство одобрило предложение министра общественной безопасности Гилада Эрдана частично декриминализовать курение марихуаны в общественных местах.

Напомним, что теперь тех, кто будет пойман за курением каннабиса в общественном месте впервые, будет ждать не уголовное дело, а штраф в размере 1000 шекелей. За рецидив штраф будет удвоен, а совершивший это нарушение в третий раз должен будет пройти реабилитацию либо же сдать свои водительские права или права на владение оружием. И лишь за четвертый такой проступок нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Это важный шаг на пути к реализации новой политики в пользу образования, а не криминализации", - так прокомментировал министр Эрдан принятие его инициативы на сегодняшнем заседании правительства.

Как уже сообщалось, деньги от штрафов будут направлены на финансирование антинаркотического образования и лечения наркомании.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал принятие данного решения и подчеркнул как его важность, так и необходимость осуществлять его с осторожностью.

"Данный вопрос прорабатывался командой экспертов. Безусловно, он должен быть осуществляться осторожно и контролируемо. С одной стороны, мы открыты для будущего. Но с другой, мы осознаем опасности, между которыми нам придется балансировать", - заявил глава правительства министрам.
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