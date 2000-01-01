05.02 08:17 MIGnews.com

Коронавирус: еще больше смертей и заражений

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По состоянию на 5 февраля, в результате заражения коронавирусом 2019-ncov число жертв по всему миру увеличилось до 490 человек.Об этом сообщил Госкомитет Китая по делам здравоохранения, передает CNBC.Тем временем, общее количество зараженных – 24324 человека. За сутки в провинции Хубэй число больных увеличилось на 3887 человек, летальных исходов – на 65. С подозрением на наличие вируса в больницах лежит 185 555 человек, 892 – выписаны после успешного лечения.Более 20 стран подтвердили случаи заражения коронавирусом, что побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) объявить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.