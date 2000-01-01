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Коронавирус: еще больше смертей и заражений | Фото:05.02 08:17   MIGnews.com

Коронавирус: еще больше смертей и заражений

По состоянию на 5 февраля, в результате заражения коронавирусом 2019-ncov число жертв по всему миру увеличилось до 490 человек.

Об этом сообщил Госкомитет Китая по делам здравоохранения, передает CNBC.

Тем временем, общее количество зараженных – 24324 человека. За сутки в провинции Хубэй число больных увеличилось на 3887 человек, летальных исходов – на 65. С подозрением на наличие вируса в больницах лежит 185 555 человек, 892 – выписаны после успешного лечения.

Более 20 стран подтвердили случаи заражения коронавирусом, что побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) объявить о глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.


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