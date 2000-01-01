Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











MDA примут новые меры для борьбы с коронавирусом | Фото:05.02 19:32   MIGnews.com

MDA примут новые меры для борьбы с коронавирусом

Служба Маген Давид Адом примет крайние меры для предотвращения любого риска заражения хранилищ крови коронавирусом.

"Хотя нет никаких признаков того, что вирус может передаваться через кровь, мы решили принять меры предосторожности для обеспечения безопасности пациентов с препаратами крови", - сказал профессор Эйлат Шинар, заместитель генерального директора служб крови MDA.

Профессор Шинар добавил: "Любой, кто посетил Китай, должен подождать 28 дней, прежде чем он сможет сдать кровь. Приказ также распространяется на любого человека, который мог подвергнуться воздействию больного, или он сам заболел и вылечился от вируса."

По меньшей мере 24 000 человек были заражены коронавирусом, и 490 человек умерли от этой болезни с начала вспышки в Ухане, Китай, в декабре 2019 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:12
Художник "создал" коронавирус на поле при помощи трактора
23:26
Британия запретит дизельные и бензиновые авто
22:22
Африка испытывает худшее нашествие саранчи за 70 лет
21:38
Из Газы выпущены два минометных снаряда по Израилю
21:22
Авария в аэропорту Стамбула: 120 пострадавших
20:18
Беспорядки на похоронах палестинца, застреленного ЦАХАЛом
20:04
Мандельблит поддержит выбор Амира Оханы
19:48
Нетаниягу: Ганц - хороший парень, но не лидер
19:08
Израильтян задержали на шесть часов в аэропорту Москвы
18:35
Стамбул: самолет съехал с полосы и разбился о дорогу
18:30
Врачи назвали самый опасный алкогольный напиток
18:22
Судан откроет воздушное пространство для Израиля
18:05
Палестинцев призвали убивать евреев в TikTok
17:43
ПА: палестинский подросток застрелен ЦАХАЛом в Хевроне
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus