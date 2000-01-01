05.02 19:32 MIGnews.com

MDA примут новые меры для борьбы с коронавирусом

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Служба Маген Давид Адом примет крайние меры для предотвращения любого риска заражения хранилищ крови коронавирусом."Хотя нет никаких признаков того, что вирус может передаваться через кровь, мы решили принять меры предосторожности для обеспечения безопасности пациентов с препаратами крови", - сказал профессор Эйлат Шинар, заместитель генерального директора служб крови MDA.Профессор Шинар добавил: "Любой, кто посетил Китай, должен подождать 28 дней, прежде чем он сможет сдать кровь. Приказ также распространяется на любого человека, который мог подвергнуться воздействию больного, или он сам заболел и вылечился от вируса."По меньшей мере 24 000 человек были заражены коронавирусом, и 490 человек умерли от этой болезни с начала вспышки в Ухане, Китай, в декабре 2019 года.