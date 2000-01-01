06.02 02:37 MIGnews.com

Вирус-убийца: названо самое опасное место для заражения

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Самое опасное место для заражения нового типа коронавируса 2019-ncov в офисах – это лифт.Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня.Он пояснил, что в лифтах – плохая вентиляция, а размер кабин – меньше туалетов. Коронавирус способен выживать вне человеческого организма до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше, потому кнопки также могут являться источником заразы.Медики посоветовали ездить в лифтах исключительно в маске, не нажимать на кнопки голыми пальцами, а после поездки – тщательно мыть руки с мылом как минимум 20 секунд.