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Вирус-убийца: названо самое опасное место для заражения | Фото:06.02 02:37   MIGnews.com

Вирус-убийца: названо самое опасное место для заражения

Самое опасное место для заражения нового типа коронавируса 2019-ncov в офисах – это лифт.

Об этом рассказал глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня.

Он пояснил, что в лифтах – плохая вентиляция, а размер кабин – меньше туалетов. Коронавирус способен выживать вне человеческого организма до двух суток на сухих поверхностях, а в жидких средах еще дольше, потому кнопки также могут являться источником заразы.

Медики посоветовали ездить в лифтах исключительно в маске, не нажимать на кнопки голыми пальцами, а после поездки – тщательно мыть руки с мылом как минимум 20 секунд.


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