06.02 05:51 MIGnews.com

Вино и шоколад сохраняют молодость

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Чтобы быть молодым, нужно пить красное вино и заедать черным шоколадом - такой вывод сделали химики-исследователи из Эксетерского и Брайтонского университетов. Каким образом эти продукты могут сохранить молодость.Исследователи уверяют, что они сделали значительный прорыв в борьбе со старением и нашли способ омолаживать неактивные стареющие клетки. Одной из причин, по которой человек становится более восприимчивым к заболеваниям, является то, что ткани накапливают стареющие клетки. То есть они являются живыми, но не растут и не функционируют вовсю. Преодолеть эту проблему помогут химические соединения, содержащиеся в красном вине, черном шоколаде, красном винограде и чернике.Профессор молекулярной генетики университета Эксетер Лорна Харрис уверяет, что новые результаты исследований позволяют предположить, что с помощью этих продуктов можно не только лечить старые клетки, но и восстанавливать их и возвращать некоторые функции молодых. А доктор Эва Латорре, которая является научным сотрудником университета и проводила опыты, была удивлена степенью и скоростью изменений в клетках настолько, что даже назвала это "настоящей магией".Ученые надеются, что этот прорыв даст толчок для развития терапии, благодаря которой люди с возрастом будут становиться только лучше и моложе, а о возрастных проблемах можно будет забыть навсегда.