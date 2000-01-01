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06.02 04:19   MIGnews.com

Названы продукты, которые предотвратят инсульт и диабет

Исследователи из Китая установили, какие именно продукты снижают опасность развития диабета и предотвращают инсульт. Отмечается, что для профилактики этих недугов необходимо употреблять продукты, в которых есть магний.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели масштабное исследование с участием более миллиона человек. Специалисты, проанализировав данные медицинских карт добровольцев, пришли к выводу, что употребление продуктов богатых на магний, снижает риск заболеть сахарным диабетом на 26%.

Также такие продукты снижают риск инсультов головного мозга на 12%, и на 10% меньше риска развития ишемической болезни сердца. Много магния содержится в орехах, зеленых листовых овощах (шпинат, мангольд и т.п.), какао. А также крупах (гречка, рис) и хлебе из цельнозерновой муки.
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