06.01 02:53 MIGnews.com

Медики запретили кипятить воду дважды

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Медики рекомендуют не употреблять дважды кипяченую воду. По их предположениям, если пить кипяченую воду больше одного раза, со временем это может плохо повлиять на здоровье человека.Специалисты отмечают, если воду кипятить не один раз, в ней может увеличиться концентрация опасных химикатов, которые могут серьезно повлиять на организм человека в плохом смысле этого слова.По мнению экспертов, если пить еще раз кипяченую воду, можно отравиться из-за того, что в ней есть мышьяк, который обычно добавляют для того, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы.Также в воде есть фтор, которые при повторном ее кипячении появляются из фторидов. Ученые предполагают, что из-за этих соединений у женского пола увеличивается риск развития бесплодия, а также они плохо влияют на умственное развитие у детей.Медики уточнили, что в воде содержатся нитраты, которые превращаются в нитрозамины. По их словам, это вещества, которые плохо влияют на организм, из-за них увеличивается риск повреждений клеток, а даже может развиться рак.Поэтому специалисты рекомендуют не кипятить воду повторно, а залить новую воду и только тогда довести один раз до кипячения.