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ИИ научат бороться с психическими расстройствами | Фото:05.01 22:32   MIGnews.com

ИИ научат бороться с психическими расстройствами

Уже через несколько лет Соединенные Штаты Америки столкнутся с резким дефицитом психиатров, так как спрос на их услуги уже сейчас превышает предложение.

Об этом свидетельствуют данные исследования Национального совета по поведенческому здоровью США.

Последствия дефицита специалистов может решить использование в психиатрии искусственного интеллекта.

Хотя психиатрия является исключительно человеческой областью, требующей эмоционального интеллекта и восприятия, ИИ мог бы помочь в диагностике болезней, интерпретации изображений и анализе данных, которые мог бы не заметить человек, пишет Time.

У психиатров не всегда есть достаточно времени для тщательного обследования пациентов. Кроме того, сами больные часто живут далеко и не могут регулярно приезжать на приём к врачу. Поэтому ИИ, взяв на себя некоторые функции, мог бы разгрузить врачей, а те, в свою очередь, смогли бы больше времени уделять пациентам.

С помощью ИИ психиатры также смогли бы контролировать своих пациентов дистанционно, предупреждая проблемы и внося изменения в планы лечения.


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