05.01 18:48 MIGnews.com

Медики подсказали, как избежать диабета

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Сладкие газированные напитки провоцируют развитие диабета второго типа.К такому выводу пришли ученые из Института медицинских исследований QIMR Berghofer и Открытого университета Sukhothai Thammathirat в Таиланде.Ученые изучили данные порядка 40 тыс. взрослых человек, собранные за 2005-2013 годы. Проведя посреднический анализ, удалось обнаружить опасность, исходящую от сладких напитков. Оказалось, что ежегодно во всем мире умирают миллионы больных диабетом.Несколько стран, таких как Австралия, Мексика, США, Франция, Чили поняли суть проблемы и начали действовать, введя налог на сахар. В результате жители США сократили потребление напитка на 17-21%.«В группе риска находятся женщины, поскольку они более восприимчивы к глюкозе и чаще употребляют безалкогольные напитки. В период с 1983 по 2009 годы потребление сахара в Таиланде выросло с 13 до 31 кг на человека в год, что недопустимо и опасно для здоровья населения. Местные власти должны обратить внимание на проблему и действовать по методу других стран», — рассказала автор исследования.