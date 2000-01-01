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Ученые объяснили нелюбовь толстых к спорту | Фото: Thinkstock05.01 04:15   MIGnews.com

Найдено объяснение нелюбви толстых к спорту

Люди с ожирением не любят заниматься спортом не только потому, что им трудно двигаться, но и из-за торможения деятельности нейромедаитора дофамина. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав физическую активность мышей и влияние избыточного веса на нее, сообщает The Los Angeles Times.

Ученые выяснили, что когда животное набирает лишний вес, у него начинает затормаживать свою деятельность дофамин, отвечающий за движение и производящийся в определенных клетках мозга.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые экспериментально приостановили деятельность рецепторов мозга у стройных мышей. После этого мыши также стали очень пассивными, но не набрали вес. Таким образом на активность людей и животных с ожирением влияет не только увеличение массы тела, но и уровень дофамина.
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