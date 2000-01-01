05.01 03:28 MIGnews.com
Вьетнамец 18 лет жил с ножницами в животе
Вьетнамские хирурги вытащили из пациента инструмент, который сами же там забыли много лет назад. 54-летний Ма Ван Нхат обратился к врачам с жалобами на острую боль в животе, сообщает ТСН
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Во время рентгена в теле пациента обнаружили ножницы длиной 15 сантиметров. Они находились там с 1998 года, когда мужчину прооперировали после автомобильной аварии.
За ошибку медики извинились, но найти и наказать виновных не обещают, поскольку ножницы пролежали в животе на три года дольше, чем хранится медицинская документация.
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