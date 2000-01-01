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Медики рассказали, как бороться с болью в суставах | Фото:05.11 00:15   MIGnews.com

Медики рассказали, как бороться с болью в суставах

Больше всего суставы страдают из-за насыщенных жиров, избытка соли, а также неправильных нагрузок. При этом терапия часто приносит только облегчение, но не избавляет от боли в суставах полностью.

Врачи считают, что суставы проще уберечь от проблем, чем потом их лечить. Современные методы лечения не всегда могут справиться с болью и другими проблемами, которые могут причинять суставы. Кроме того, лечение суставов порой бывает очень дорогостоящим.

Чтобы суставы были здоровыми, нужно заниматься спортом. Но при этом важно готовить суставы к нагрузкам с помощью разминки. Если вы работаете за компьютером, хотя бы иногда разминайте кисти. Для этого нужно скрестить пальцы рук «замком» и совершать круговые движения запястьем, а также вверх-вниз. Достаточно делать это всего минуту, но хотя бы несколько раз в день.

Еще один ключевой аспект здоровья суставов – питание. Насыщенные жиры активизируют воспалительные процессы в организме. Часто причиной проблем с суставами являются именно эти процессы. Особенно опасны трансжиры, их постоянное употребление значительно повышает риск артрита. Необходимо контролировать употребление этих жиров. Они содержатся в полуфабрикатах, любых жаренных и приготовленных во фритюре блюдах, выпечке и мучных кондитерских изделиях.

На здоровье суставов влияет соль. Если диагностированы какие-то ревматические заболевания, употребление соли нужно снизить до минимума, а лучше совсем отказаться от соленой пищи. Для здоровых людей рекомендуемая норма употребления соли составляет до 5 граммов в день, но, как показывает статистика, подавляющее большинство съедают гораздо больше соли.


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