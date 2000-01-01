04.11 12:36 MIGnews.com

Медики рассказали, как быстро избавиться от мигрени

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Периодически головная боль может начинаться и заканчиваться без видимых на то причин – дело тут в том, что установить, почему в данном конкретном случае началась мигрень достаточно непросто.Большая часть людей борется с головной болью медикаментозно или вовсе ее терпят, пока та не пройдет сама по себе. На самом деле, существует четыре достаточно простых и действенных метода, позволяющих быстро избавиться от мигрени.Метод первый – массаж. Люди, страдающие мигренью и принимающие хотя бы по два-три раза за неделю сеансы массажа, отмечают, что голова у них болит намного реже. Благодаря этой процедуре восстанавливается кровоснабжение, наступает расслабление всего организма.Метод второй – растяжка. Вспомните элементарное физическое упражнение – повороты головой из стороны в сторону, вверх-вниз и по кругу. Для преодоления головной боли полезно выполнять это движение, но несколько необычно: в каждой крайней точке поворота головы необходимо замирать секунд на пять, а затем продолжать упражнение.Метод третий – термический. Если боль имеет пульсирующий характер, то нужно приложить что-нибудь холодное к виску. А при давящей боли необходимо приложить теплый предмет на шею сзади. Этот прием помогает справиться с болью, но не сразу.Метод четвертый – расслабление. Причиной головной боли зачастую становится нервная нагрузка. Дабы избавиться от нее, научитесь расслабляться, контролировать себя, отвлекаться от плохих мыслей.В конечном итоге головная боль – это сигнал, что с организмом что-то не в порядке, следовательно, не обращать внимания на этот недуг попросту опасно.