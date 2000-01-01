Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Медики рассказали, как быстро избавиться от мигрени | Фото:04.11 12:36   MIGnews.com

Медики рассказали, как быстро избавиться от мигрени

Периодически головная боль может начинаться и заканчиваться без видимых на то причин – дело тут в том, что установить, почему в данном конкретном случае началась мигрень достаточно непросто.

Большая часть людей борется с головной болью медикаментозно или вовсе ее терпят, пока та не пройдет сама по себе. На самом деле, существует четыре достаточно простых и действенных метода, позволяющих быстро избавиться от мигрени.

Метод первый – массаж. Люди, страдающие мигренью и принимающие хотя бы по два-три раза за неделю сеансы массажа, отмечают, что голова у них болит намного реже. Благодаря этой процедуре восстанавливается кровоснабжение, наступает расслабление всего организма.

Метод второй – растяжка. Вспомните элементарное физическое упражнение – повороты головой из стороны в сторону, вверх-вниз и по кругу. Для преодоления головной боли полезно выполнять это движение, но несколько необычно: в каждой крайней точке поворота головы необходимо замирать секунд на пять, а затем продолжать упражнение.

Метод третий – термический. Если боль имеет пульсирующий характер, то нужно приложить что-нибудь холодное к виску. А при давящей боли необходимо приложить теплый предмет на шею сзади. Этот прием помогает справиться с болью, но не сразу.

Метод четвертый – расслабление. Причиной головной боли зачастую становится нервная нагрузка. Дабы избавиться от нее, научитесь расслабляться, контролировать себя, отвлекаться от плохих мыслей.

В конечном итоге головная боль – это сигнал, что с организмом что-то не в порядке, следовательно, не обращать внимания на этот недуг попросту опасно.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:17
Подозреваемый в убийстве в Эшколь — знаменитый врач
13:07
Офицер МАГАВ выстрелил в спину палестинцу: начато следствие
12:05
В Индии прогремел мощный взрыв на рынке: первые подробности
11:52
Суд Тель-Авива отменил депортацию филиппинских детей
11:38
Перец: хватит говорить с ХАМАСом, нам нужен Аббас
11:03
Хаменеи исключает переговоры с США
10:40
Рейд полиции в министерстве охраны окружающей среды
10:28
"Либерман виноват в этом балагане"
10:05
В Киеве состоялся украинско-израильский саммит
09:59
В Иране за наркотики казнили 15 тысяч человек
09:27
За счет ШАБАСа: Убийце сделают операцию по перемене пола
09:15
Нетаниягу посетил конференцию христианских журналистов
09:02
Новое дело о коррупции: арест мэров и директоров корпораций
08:52
В Ираке протестующие атаковали консульство Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus