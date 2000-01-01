Сколько израильтянок проходят реконструкцию груди

В Израиле ежегодно проводится около 1000 операций по восстановлению молочной железы для женщин, больных раком.
Об этом свидетельствует новый отчет Ассоциации пластической хирургии, передает The Jerusalem Post.
Уточняется, что некоторые из операций включают в себя введение протеза после удаления опухоли или использование кожи и жировой ткани с других частей тела.
"Распространено мнение, что специалисты по пластической хирургии участвуют только в косметических операциях, но важно знать, что члены ассоциации проводят критические операции по реконструкции молочной железы в Израиле для женщин, которые имеют дело с раком", – сказал председатель Израильской ассоциации пластической и эстетической хирургии в Медицинской ассоциации Меир Коэн.
Ассоциация была создана для обеспечения профессиональной структуры для 300 врачей-специалистов, занимающихся пластической хирургией в Израиле. Исследования показывают, что операция по частичному или полному удалению груди оказывает негативное влияние на самооценку женщин. Восстановление имеет решающее значение для психического исцеления пациенток.