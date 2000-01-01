Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сколько израильтянок проходят реконструкцию молочной железы | Фото:04.10 09:43   MIGnews.com

Сколько израильтянок проходят реконструкцию груди

В Израиле ежегодно проводится около 1000 операций по восстановлению молочной железы для женщин, больных раком.

Об этом свидетельствует новый отчет Ассоциации пластической хирургии, передает The Jerusalem Post.

Уточняется, что некоторые из операций включают в себя введение протеза после удаления опухоли или использование кожи и жировой ткани с других частей тела.

"Распространено мнение, что специалисты по пластической хирургии участвуют только в косметических операциях, но важно знать, что члены ассоциации проводят критические операции по реконструкции молочной железы в Израиле для женщин, которые имеют дело с раком", – сказал председатель Израильской ассоциации пластической и эстетической хирургии в Медицинской ассоциации Меир Коэн.

Ассоциация была создана для обеспечения профессиональной структуры для 300 врачей-специалистов, занимающихся пластической хирургией в Израиле. Исследования показывают, что операция по частичному или полному удалению груди оказывает негативное влияние на самооценку женщин. Восстановление имеет решающее значение для психического исцеления пациенток.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:44
Плата за клевету: Став Шафир должна Бен Гвиру 200000 шекелей
10:34
Глава РФ перезагрузил силовые ведомства
09:52
В Китае обяжут сканировать лица владельцев SIM-карт
09:14
Найден источник средневековой чумы
08:47
Террорист, подозреваемый в убийстве Рины Шнерб, связан с BDS
08:02
Вопиющие случаи антисемитизма в австралийских школах
07:55
В Конгрессе США раскритиковали Трампа за призывы к Украине
07:34
Ашкенази занял важную должность
07:17
Женщина родила дочку с двумя головами
07:08
Трагедия  в Моца: зарезал жену и попытался совершить суицид
07:06
Хаим Кац обратился к Нетаниягу по поводу праймериз
06:12
В честь российского шамана создали игру в Google Play
04:00
Чемпион по боксу погиб после уличной драки
03:54
В Гонконге демонстранту выстрелили в грудь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus