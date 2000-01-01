Названы продукты, предотвращающие рак

Существует шесть продуктов, которые позволят организму защититься от возникновения раковой опухоли.
Как сообщает "Медикфорум", к такому выводу после многочисленных исследований пришли ученые.
Уточняется, что первыми в списке находятся семена чиа, в состав которых входят кемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота. Эти вещества используются в лекарственных препаратах для профилактики рака.
Красный виноград также входит в список полезных продуктов, ведь его кожура содержит мощные антиоксиданты – антоцианы и катехины. Они подавляют в организме активность свободных радикалов, под действием которых разрушается клеточная структура и возникает воспаление.
Грецкие орехи поставляют в организм альфа-линолевая кислоту, которая помогает бороться с развитием опухолей в толстом кишечнике. А артишок защищает от активации раковых клеток молочной железы и кишечника.
Кроме того, полезной оказалась брюссельская капуста, элементы в составе которой обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени, легких и предстательной железы.
Еще одним "антираковым" продуктом ученые называют чернику, которая может делать уязвимыми к лучевой терапии злокачественные клетки.