05.10 02:09 MIGnews.com

Французы изобрели экзоскелет для инвалидов

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Французские ученые разработали костюм робота, действия которого можно контролировать с помощью мозга.Новое изобретение было испробовано парнем по имени Тибр, который по данным ВВС парализован.С помощью костюма мужчина смог перемещать все конечности, которые у него парализованы и смог контролировать свои действия. Его движения не были идеальны, однако парень чувствовал себя, как будто "первый человек, побывавший на Луне".Парень не ходил уже два года и совсем забыл, что такое стоять и что он намного выше чем другие люди в комнате. У парня парализовало все конечности после того, как он получил травмы спинного мозга, с ним случилась ужасная ситуация — он упал с высоты 15 метров.В данное время костюм-робот используется лишь для проведения исследований в лаборатории, но учёные уверены, что их разработка обязательно станет незаменимой в жизни тех пациентов, которые пережили сильные травмы, потому как именно их технологии смогут улучшить качество жизни таких людей.Новая разработка весом около шесть 65 кг, но датчики улавливает даже малейшее попытки движения. В каждом имплантанте 64 электрода, которые считывают деятельность мозга и передают все инструкции на ПК, находящийся рядом.К примеру, если человек хочет ходить и думает об этом, то эти мысли определяют последовательность инструкций для того, чтобы костюм-робот начал двигать конечностями.По данным исследователей, инновационная технология должна быть усовершенствована, потому как на данный момент количество данных, которые возможно считать из мозга человека и передать на компьютер, а далее отправить в экзоскелет в режиме реального времени — минимально и ограничено.