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Стало известно, чем опасен вейп | Фото:05.10 01:14   MIGnews.com

Стало известно, чем опасен вейп

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что причиной госпитализации и более 10 смертей среди любителей электронных сигарет является психоактивное вещество, которое содержится в марихуане – ТГК.

Об этом говорится в результатах исследования, обнародованных группой ученых в связи с растущим числом пострадавших от вейпинга.

За основу специалисты взяли биопсию легких 17 человек, которые курили через вейп наполнители с марихуаной или маслами каннабиса. Как оказалось, заболевания легких вызваны сильными химическими повреждениями дыхательных путей.

Ученые пока не могут определить конкретное вещество, которое является причиной поражения легких, но они утверждают, что похожие признаки появляются при отравлении токсичными химикатами, газами и другими опасными для человеческого организма веществами.

При чем ранее авторы исследования не наблюдали подобных повреждений легких у обычных курильщиков табака или марихуаны. Зато ученые определили, что главная опасность вейпа может привести к пневмонии и более серьезным заболеваниям, а подобное влияет оказывают конкретные химикаты в составе наполнителей для курения.


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