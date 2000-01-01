05.08 00:11 MIGnews.com

Отказ от алкоголя ведет к деменции

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Группа французских и британских ученых определили опасность полного отказа от алкогольных напитков. Результаты их исследования были опубликованы на EurekAlert.Они утверждают, что у людей, употребляющих больше чем 14 единиц алкоголя - 140 граммов в пересчете на чистый спирт - увеличивается риск деменции, то естья поражения мозга, приводящее к слабоумию в разных степенях. Любопытно, что аналогичная ситуация наблюдается и если вовсе отказаться от спиртного.В ходе длившегося 23 года исследования ученые фиксировали количество выпитого участниками алкоголя. К концу срока деменция проявилась у 397 из более девяти тысяч участников.Риск развитие деменции наблюдался в тех, кто выпивал более 14 единиц алкоголя в неделю на 17% и повышался с каждыми семью единицами алкоголя. Но повышенный риск заболевания выявлен и у тех, кто полностью отказался от спиртного.Ученые утверждают, что доза алкоголя от одной до 14 единиц в неделю может защитить мозг от деменции. Но существуют риски развития других болезней из-за употребления алкоголя.