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Отказ от алкоголя ведет к деменции | Фото: Pixabay05.08 00:11   MIGnews.com

Отказ от алкоголя ведет к деменции

Группа французских и британских ученых определили опасность полного отказа от алкогольных напитков. Результаты их исследования были опубликованы на EurekAlert.

Они утверждают, что у людей, употребляющих больше чем 14 единиц алкоголя - 140 граммов в пересчете на чистый спирт - увеличивается риск деменции, то естья поражения мозга, приводящее к слабоумию в разных степенях. Любопытно, что аналогичная ситуация наблюдается и если вовсе отказаться от спиртного.

В ходе длившегося 23 года исследования ученые фиксировали количество выпитого участниками алкоголя. К концу срока деменция проявилась у 397 из более девяти тысяч участников.

Риск развитие деменции наблюдался в тех, кто выпивал более 14 единиц алкоголя в неделю на 17% и повышался с каждыми семью единицами алкоголя. Но повышенный риск заболевания выявлен и у тех, кто полностью отказался от спиртного.

Ученые утверждают, что доза алкоголя от одной до 14 единиц в неделю может защитить мозг от деменции. Но существуют риски развития других болезней из-за употребления алкоголя.


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