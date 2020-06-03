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ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19 04.06 17:57   MIGnews.com

ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.

Клюге отметил, что вторая не являются неизбежной. Однако сейчас все больше стран снимают ограничения, некоторые делают это слишком быстро и возникает угроза повторного всплеска инфекции Covid-19,

"Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что в руках медиков по-прежнему нет ни вакцины от коронавируса, ни лечения, пишет NYPost.

Интенсивность второй волны коронавируса будет зависеть от того, как скоро изолируют инфицированных и примут все необходимые меры. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Будем ли мы наблюдать низкий уровень передачи или крупные "взрывы", зависит от подготовки системы и умения всего общества распознать, когда начинается подъем случаев", - пояснила она.

По словам Вуйнович, все зависит от готовности реагировать, лечить пациентов и выявлять 90% контактов и помещать людей на карантин в течение 72 часов. Для предотвращения второй волны, отметила представитель ВОЗ, если будет необходимо, придется принимать другие меры социального дистанцирования в различных масштабах.

Специалист напомнила, что нельзя забывать про коронавирус, а запасаться всевозможными ресурсами для его лечения. Вирус легко может проникнуть в закрытые коллективы, интернаты и больницы, и нанести там серьезный урон.


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