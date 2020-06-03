ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Клюге отметил, что вторая не являются неизбежной. Однако сейчас все больше стран снимают ограничения, некоторые делают это слишком быстро и возникает угроза повторного всплеска инфекции Covid-19,
"Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - предупредил эксперт.
Он подчеркнул, что в руках медиков по-прежнему нет ни вакцины от коронавируса, ни лечения, пишет NYPost.
Интенсивность второй волны коронавируса будет зависеть от того, как скоро изолируют инфицированных и примут все необходимые меры. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Будем ли мы наблюдать низкий уровень передачи или крупные "взрывы", зависит от подготовки системы и умения всего общества распознать, когда начинается подъем случаев", - пояснила она.
По словам Вуйнович, все зависит от готовности реагировать, лечить пациентов и выявлять 90% контактов и помещать людей на карантин в течение 72 часов. Для предотвращения второй волны, отметила представитель ВОЗ, если будет необходимо, придется принимать другие меры социального дистанцирования в различных масштабах.
Специалист напомнила, что нельзя забывать про коронавирус, а запасаться всевозможными ресурсами для его лечения. Вирус легко может проникнуть в закрытые коллективы, интернаты и больницы, и нанести там серьезный урон.