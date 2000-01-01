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Израильские эксперты придумали, как повысить фертильность | Фото:04.05 14:27   MIGnews.com

Израильские эксперты придумали, как повысить фертильность

Израильские исследователи сообщили о достижении значительного успеха и об открытии, которое значительно повысит шансы мужчин и женщин на то, чтобы зачать ребенка и стать счастливыми родителями.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, компания BGN Technologies на этой неделе заявила о новом методе воздействия на детородную функцию, который предусматривает одноразовое получение дозы медицинского препарата.

Новую технологию ученые разрабатывают под руководством профессора Эстер Приэл.

Уточняется, что в проекте также принимают участие эксперты из медицинского центра "СОРОКА".

Исследователи подчеркивают, что новый метод предусматривает повышение фертильности за счет воздействия на теломеры, длина которых, как известно, уменьшается с возрастом и на фоне дегенеративных заболеваний.

Ученые добавляют, что при воздействии на них теломеразы (теломерной терминальной трансферазы) процесс можно обратить, обеспечив клеткам защиту от повреждений.
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