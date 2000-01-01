Израильские эксперты придумали, как повысить фертильность

По данным издания, компания BGN Technologies на этой неделе заявила о новом методе воздействия на детородную функцию, который предусматривает одноразовое получение дозы медицинского препарата.
Новую технологию ученые разрабатывают под руководством профессора Эстер Приэл.
Уточняется, что в проекте также принимают участие эксперты из медицинского центра "СОРОКА".
Исследователи подчеркивают, что новый метод предусматривает повышение фертильности за счет воздействия на теломеры, длина которых, как известно, уменьшается с возрастом и на фоне дегенеративных заболеваний.
Ученые добавляют, что при воздействии на них теломеразы (теломерной терминальной трансферазы) процесс можно обратить, обеспечив клеткам защиту от повреждений.