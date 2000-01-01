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Найдена специя, улучшающая память | Фото: Thinkstock05.05 05:43   MIGnews.com

Найдена специя, улучшающая память

Аромат розмарина способствует укреплению когнитивных способностей человека, особенно — памяти. Об этом заявили ученые Нортумбрийского университета по итогам серии тестов с участием добровольцев.

Как выяснилось, люди, выполнявшие задания в комнате с ароматом розмарина, улучшили показатели результатов тестирования памяти на 5-7%.

Запах розмарина улучшает память как взрослых, так и детей. Уровень воздействия аромата на каждого человека отличается, а на некоторых людей запах не влияет вообще, отметили исследователи.

Возможно, ароматы влияют на электрическую активность в мозге, предполагают ученые. Запахи влияют на нейротрансмиттеры (гормоны в головном мозге, передающие информацию от одного нейрона другому), связанные с памятью, передает ВВС.
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