05.05 01:42 MIGnews.com

Секрет правильного завтрака, для желающих похудеть

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Британские диетологи из Оксфордского университета рассказали, каким именно должен быть идеальный завтрак для похудения. По мнению доктора Дженнифер Ньюсон, утренний прием пищи является самым важным, так как он запускает обменные процессы и процесс сжигание жиров.Специалисты отметили, что завтракать нужно обязательно с тарелки квадратной формы. Кушать нужно полезную кашу и обязательно стоя. Дело в том, что квадратные тарелки способствуют быстрому возникновению ощущения сытости.Еще один важный момент - во время завтрака следует отказаться от кофе. Если не употреблять этот вкусный ароматный напиток мозг почувствует насыщение от еды гораздо раньше.Также в столовой комнате не должно быть телевизора и других гаджетов. Они отвлекают от приема пищи.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, ученые провели интересное исследование. В эксперименте приняли участие 78 женщин.Целью исследования было, изучить какая форма посуды позволяет ощутить сытость в полной мере и помогает надолго избавиться от чувства голода.В ходе исследования выяснилось, что когда представительница прекрасного пола принимала пищу из круглой тарелки, то сытость наступала позже, нежели у тех, кто ел из квадратной посуды.Этот же вывод касался и приема пищи за столом.Ученые сделали вывод, что на стимуляцию мозга влияет зрительный фактор, а чтобы похудеть следует перейти на квадратную посуду, отказаться от кофе, кушать стоя и исключительно полезные каши.