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04.05 08:23   MIGnews.com

Врачи для периферии: Минздрав готов платить сотни тысяч

Министерства финансов и здравоохранения пришли к соглашению относительно выплаты в 2017 году дотаций врачам, с целью поощрения их переезда на периферию. Впервые дотации будут предложены врачам-специалистам, включая заведующих отделениями, которые смогут рассчитывать на 500 тысяч шекелей. Размер дотаций для стажеров -семейных врачей составит 250 тысяч шекелей, молодые специалисты в психиатрии получат 125 тысяч шекелей.

Общая сумма дотаций составит 35 миллионов шекелей – меньше, чем в прошлые годы, но в министерстве финансов обещают, что это только первая часть дотационной программы, призванной привлечь врачей на периферию, и что вторая часть будет предназначена для врачей, готовых работать на полную ставку в системе общественной медицины на периферии. Размер второй части программы тоже составит десятки миллионов шекелей.

Дополнительным новшеством в дотационной программе станут дополнительные степени свободы, которые получит руководство больниц в выборе врачей, которые будут иметь право на получение дотаций. В отличие от прошлых лет, больницы смогут выбирать врачей в соответствие с потребностями, а не согласно указаниям «сверху».

С 2011 года, после подписания коллективного соглашения с врачами, на привлечение врачей в больницы периферии было выделено почти 800 миллионов шекелей.
Нынешняя программа учитывает особые требования периферийных больниц: меньше дотаций для стажеров и больше для привлечения специалистов. Врачи, которые выразят согласие переехать на периферию, получив дотации, дадут обязательство работать в больнице на полную ставку как минимум в течение 6 лет. Молодые специалисты в области психиатрии должны подписать обязательство на работу в течение 3 лет, а стажеры-семейные врачи должны будут закончить стаж на периферии.

Выплата дотаций будет производиться в три этапа: через год, два и три после начала работы на периферии. 
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