05.04 01:32 MIGnews.com

Музыка обладает болеутоляющими свойствами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Научные сотрудники центра Луи Армстронга выяснили, что музыка обладает болеутоляющими свойствами. В частности, она может уменьшить боль людей, которые перенесли операции на позвоночнике. Прежде чем подтвердить данную гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 60 добровольцев.Ученые разделили участников на две группы. Первые получали послеоперационный уход в привычном режиме, вторые – помимо стандартных восстановительных процедур подвергались и музыкотерапии.Было установлено, что болевые ощущения после хирургического вмешательства у первой группы усилились с 5,20 до 5,87 балла по 10-бальной шкале. А у второй категории испытуемых, наоборот, стали меньше – с 6,20 балла снизились до 5,09 балла.Результаты показали, что музыка помогает человеку справиться с болью.