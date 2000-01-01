Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












05.04 01:32   MIGnews.com

Музыка обладает болеутоляющими свойствами

Научные сотрудники центра Луи Армстронга выяснили, что музыка обладает болеутоляющими свойствами. В частности, она может уменьшить боль людей, которые перенесли операции на позвоночнике. Прежде чем подтвердить данную гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 60 добровольцев.

Ученые разделили участников на две группы. Первые получали послеоперационный уход в привычном режиме, вторые – помимо стандартных восстановительных процедур подвергались и музыкотерапии.

Было установлено, что болевые ощущения после хирургического вмешательства у первой группы усилились с 5,20 до 5,87 балла по 10-бальной шкале. А у второй категории испытуемых, наоборот, стали меньше – с 6,20 балла снизились до 5,09 балла.

Результаты показали, что музыка помогает человеку справиться с болью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:17
Ученые назвали причину бесплодия у женщин в возрасте
23:22
Ученые узнали, как избавиться от телефонной зависимости
21:44
Редчайший розовый бриллиант продан за $71 млн.
20:57
Мэрию Тель-Авива осветили в цвет флага РФ  
20:37
Удовольствие, недоступное для израильтян
20:30
"Израиль не заморозит строительство в Иудее и Самарии"
20:07
Компания Tesla обогнала по ценности Ford
19:37
БАГАЦ запретил использовать сперму погибшего солдата
19:35
Не отходя от кассы: 77% израильтян нашли в чеках ошибки
18:59
В Ираке ликвидирован командир ISIS ар-Руси
18:35
ХАМАС обещает амнистию всем сдавшимся "коллаборационистам"
17:37
Израиль осуждает химическую атаку в Сирии
17:03
Из больницы выписан первый пострадавший при взрыве в метро
16:59
Смертник взорвался в метро вскоре после дня рождения
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus