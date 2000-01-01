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05.04 00:17   MIGnews.com

Ученые назвали причину бесплодия у женщин в возрасте

Канадские исследователи обнаружили новую причину бесплодия женщин старшего возраста. Об этом сообщили специалисты из Университета Монреаля.
Исследования специалистов были опубликованы в журнале Current Biology.

По словам канадских биологов, бесплодие женщин в возрасте связано не в недостаточном количестве хромосом, а в их неправильном размещении. Проблема кроется в особых нитях, находящихся в так называемом "веретене деления", которые распределяют хромосомы по клеткам. У пожилых женщин, по словам канадских ученых, этот процесс может начать работать неправильно.

"По результатам исследований, нам удалось выяснить, что микротрубочки, от которых зависит процесс разделения хромосом во время деления, ведут себя несколько иначе в старых яйцеклетках, нежели в молодых. У них отсутствует синхронное движение при сборке веретена давления. Напротив, они беспорядочно растут во всех направлениях. Именно эти движения приводят к неправильному разделению хромосом. Как результат, женщинам в возрасте практически невозможно забеременеть", - заявили ученые.
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