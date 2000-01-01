04.03 19:03 MIGnews.com

ВОЗ: число зараженных коронавирусом в Украине будет расти

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине.По словам представителя ВОЗ Ярно Хабихта, в настоящее время высока вероятность того, что в Украине будет расти количество зараженных коронавирусом."Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил он.