ВОЗ: число зараженных коронавирусом в Украине будет расти
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине.
По словам представителя ВОЗ Ярно Хабихта, в настоящее время высока вероятность того, что в Украине будет расти количество зараженных коронавирусом.
"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил он.