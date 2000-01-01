04.03 11:56 MIGnews.com
Коронавирус: первый зараженный на территории Польши
Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о первом зафиксированном случае заражения коронавирусом на территории страны.
По словам Шумовского, пациент чувствует себя хорошо, его поместили в больницу Зелена-Гура, Любушское воеводство.
Пациент, инфицированный коронавирусом, вернулся в Польшу из Германии.
Люди, которые контактировали с зараженным китайским вирусом мужчиной, находятся на домашнем карантине.
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